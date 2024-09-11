В Единой лиге ВТБ оценили переход призера ОИ в ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что новичок ЦСКА серб Алекса Аврамович станет важным игроком в чемпионате. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Аврамович выступал на Олимпиаде и занял третье место. Он один из лидеров, очень хорошо показал себя. Рада, что он будет играть у нас, он украсит наш чемпионат», — заявила Корстин.

В июле 2024 года ЦСКА объявил о переходе 29‑летнего Аврамовича и подписал контракт с ним на два года. С 2021 года Алекса выступал за сербский «Партизан». В минувшем сезоне он набирал в среднем 10,2 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

В полуфинальной встрече на Олимпийских играх — 2024 в Париже команде едва не удалось сотворить сенсацию и выбить сборную США.