«Автодор» объявил о переходе Калеба Агады

Атакующий защитник Калеб Агада (193 см, 95 кг) заключил контракт с «Автодором». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Игрок проведёт в «Автодоре» сезон-2024/2025.

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До 2019 года Агада на международном уровне представлял сборную Канады, однако в феврале того же года в рамках квалификации на чемпионат мира стал выступать за национальную команду Нигерии. В 2021 году он представлял африканскую страну на Олимпийских Играх в Токио.

Последние два года Калеб играл «Прометей», в составе которого выступал в рамках Латвийско-эстонской баскетбольной лиги. Стал двукратным чемпионом турнира.

Ранее руководство саратовского клуба «Автодор» пришло к соглашению с испанским лёгким форвардом Марком Гарсией насчёт расторжения контракта.