Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о победе команды в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с сербской «Црвеной Звездой». Армейцы одолели соперников со счётом 94:92 (23:11, 23:25, 26:26, 22:30).

«Прежде чем говорить об игре, хотел бы поблагодарить «Црвену Звезду» за то, что они приехали на этот турнир. Это очень много значит для нас, и это было для нас хорошим испытанием. Встреча дала нам много вызовов, мы играли против очень опытной команды. Из этой игры можно сделать множество хороших выводов. Да, победа важна для нас на этом турнире, но самое главное, мне понравилась наша игра, мы показывали хороший баскетбол большую часть встречи. У нас всё ещё есть хорошие и плохие отрезки, как и у большинства команд на этой стадии сезона», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, самым результативным в составе ЦСКА был американский разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 21 очко, четыре подбора и четыре результативные передачи.