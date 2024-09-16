Чемпион НБА использовал искусственный пенис, чтобы обмануть допинг-офицера

История с ложью ничему не научила Ламара Одома, а её последствия едва не стоили ему жизни.

Ламар Одом со школьных лет подавал большие надежды. Рассчитывали на него и на старте профессиональной карьеры. Игрок был выбран под четвёртым номером на драфте НБА 1999 года клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Доминирующей силой в лиге в тот момент была другая команда из Лос-Анджелеса с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом в составе. «Парусники» же тогда пребывали в абсолютной тени своего грозного соседа. Однако сам Одом действовал убедительно, набирая в среднем за матч 16,6 очка при 7,8 подбора и 4,2 передачи в первом же сезоне. Ламар здорово действовал и в последующих сезонах, в результате чего в 2004 году получил приглашение в олимпийскую сборную США.

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Для тяжёлого форварда путёвка на Игры в Афины стала одной из самых больших наград. Однако радость от включения в список из 12 игроков быстро сменилась тревогой. Дело в том, что все спортсмены перед поездкой на Олимпиаду должны были пройти тест на наркотики. Одом тогда как раз баловался запрещёнными веществами, так что никаких иллюзий не питал, прекрасно понимая, что никакую проверку он не пройдёт. Для молодого баскетболиста исключения, естественно, никто делать не собирался. Тогда, недолго думая, исключение для себя решил сделать он сам.

Но время поджимало. Ламар с тревогой ждал встречи с допинг-офицером. Когда он узнал, что визит проверяющего состоится через несколько дней, то впал в панику: «У меня не было абсолютно никаких шансов пройти тест. Тем летом я курил травку каждый день. Началась паника». Но паника длилась недолго и вскоре сменилась мозговым штурмом. Смекалистый игрок начал вбивать в поисковиках «искусственный пенис» и в итоге остановился на одном из них. Когда в дом Ламара прибыл уполномоченный специалист, баскетболист был во всеоружии. С «чистой» мочой незадолго до процесса помог тренер. Дело оставалось за малым — провернуть всё так, чтобы этого никто не заметил.

По словам Одома, допинг-офицер находился от него на расстоянии буквально в два фута (чуть больше полуметра) и довольно внимательно наблюдал за процессом. Пришлось постараться. Ламар выдавливал мочу своего тренера, но первое время та предательски отказывалась выходить из искусно сделанного приспособления. Баскетболисту пришлось хорошенько потрудиться, чтобы процесс наконец пошёл. В это время у него не дрогнул ни один мускул, и, как это ни удивительно, инспектор напротив ни о чём не догадался.

«Он сунул термометр в колбу, чтобы измерить температуру. А потом сказал: «Добро пожаловать в сборную США», — вспоминал Одом.

На Олимпиаде Ламар в итоге сыграл. Это были его единственные Игры. К сожалению для американцев, всё сложилось не так, как они изначально рассчитывали. «Звёздно-полосатые» потерпели два поражения на групповом этапе, но всё же сумели пробиться в плей-офф. А в полуфинале уступили сборной Аргентины. Утешением стала победа в матче за бронзу с национальной команды Литвы. Одом принял участие в восьми играх, в которых в среднем набирал 9,3 очка и совершал 5,8 подбора.

История с фальшивыми гениталиями тяжёлого форварда ничему не научила. Ламар продолжил употреблять наркотики, в результате чего на 36-м году жизни едва не скончался от передозировки. В 2015 году его нашли без сознания в одном из борделей Невады. У Одома было несколько сердечных приступов, а также развилась почечная недостаточность. Из-за тяжёлого состояния он был введён в состояние медикаментозной комы. Врачи оценивали его шансы на выживание как 50 на 50. К счастью, всё обошлось, и Ламар пришёл в сознание.

Пристрастие к наркотикам сильно испортило жизнь Одому. И всё же ему есть чем гордиться. Баскетболист выиграл два титула вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс», а в 2011 году был признан Лучшим шестым игроком НБА. Тяжёлый форвард поделился историей про искусственный пенис в автобиографии. Там же он рассказал о зависимости и желании её побороть. А затем пошёл дальше и открыл несколько реабилитационных центров, где начал помогать таким же бедолагам, каким ранее был он сам.