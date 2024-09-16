Евролига сделала важный ход. Будет ли он судьбоносным?

В главном клубном турнире Европы решили поднять уровень конкуренции. Получится ли?

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Баскетбольная Евролига сделала неожиданный шаг, представив новую систему финансового фэйр-плей под названием «Стандарты конкурентного баланса» (CBS), которая обещает кардинально изменить подход команд к управлению своими финансами. Впервые в европейском баскетболе зарплаты игроков будут тесно связаны с финансовыми успехами клубов, что само по себе является революционным изменением.

Как это часто бывает, за громкими заголовками скрывается множество тонкостей, которые необходимо рассмотреть, чтобы понять, насколько эти нововведения будут полезны для всех участников. Начнём с того, что CBS фактически усиливает уже существующую систему финансовой стабильности и фэйр-плей (FSFPR), внедрённую в сезоне-2014/2015. Тогда цель была ясна: защитить клубы от финансовых рисков, ограничив их расходы и стимулируя коммерческий успех. Однако на практике всё оказалось не так просто.

В то время ограничения на расходы выполняли двойную функцию: они стабилизировали лигу, но также сдерживали амбиции клубов с большими финансовыми возможностями. Богатые команды стремились инвестировать больше в свои составы, тогда как менее обеспеченные клубы не могли соперничать с их бюджетами. Казалось бы, парадоксально, но теперь Евролига решила пойти ещё дальше. Было предложено, чтобы зарплаты игроков регулировались не только финансовыми возможностями конкретного клуба, но и средними доходами всех клубов в лиге. Это своего рода европейский социализм — у тебя есть средства, но ты не сможешь их потратить, если у твоих конкурентов таких возможностей нет.

Возникает естественный вопрос: не уничтожит ли это конкуренцию в лиге? Если богатым командам ограничивают возможность расходовать свои средства, как они смогут привлекать звёздных игроков? И главное — какой смысл инвестировать в маркетинг и развитие бренда, если всё равно будешь ограничен рамками общих доходов? Однако Евролига нашла золотую середину, введя три уровня вознаграждений: низкий, базовый и высокий, зависящие от коллективных доходов клубов.

Суть заключается в том, что команды могут тратить на зарплаты игроков не более 60% своих доходов на высшем уровне и не менее 32% на низшем, на среднем — 40%. В противном случае будет применён налог на роскошь. И вот здесь начинается самое интересное: клубам строго запрещено превышать установленные проценты. То есть, даже если ты хочешь подписать условного Луку Дончича, сначала необходимо доказать, что твой бюджет позволяет выплатить ему зарплату, оставаясь в пределах этих процентов.

Конечно, Евролига предусмотрела несколько исключений, которые помогут клубам удерживать талантливых баскетболистов. Например, зарплаты игроков младше 23 лет, ключевых исполнителей и тех, кто долгое время находится в команде, могут быть частично исключены из расчётов. Однако такие исключения будут строго регламентированы.

Но самым провокационным элементом новых правил стал механизм компенсаций. Если клуб превышает разрешённые расходы, он обязан компенсировать это остальным клубам, соблюдающим ограничения. И здесь возникает вопрос: будет ли это на пользу? Кажется, что система должна работать — если один клуб нарушает правила, другие получают выгоду. Но можно ли говорить о спортивной честности, если одна команда платит другим за свои успехи? Здесь начинается тонкая грань между стремлением к балансу и искусственным выравниванием сил.

Важно отметить, что столь значительные изменения стали возможны благодаря поддержке игроков. Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) с энтузиазмом приняла эти нововведения, поскольку они обеспечивают спортсменам бо́льшую защищённость. Минимальная зарплата во всех клубах теперь закреплена на уровне 32% от доходов, что гарантирует стабильные выплаты игрокам вне зависимости от финансового состояния клуба.

Однако не всё так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Возникает вопрос — как это отразится на трансферной активности? Крупные клубы, привыкшие бороться за звёздных игроков, могут столкнуться с трудностями. Им предстоит либо снизить свои амбиции, либо адаптироваться к новым правилам и искать способы сохранить конкурентоспособность.

Переходный период для внедрения этих изменений продлится до сезона-2027/2028, предоставляя клубам время для адаптации к новым условиям. Хорошо, предпоследний вопрос: как это отразится на престижности Евролиги в глазах болельщиков? Ведь европейский баскетбол всегда славился своим разнообразием и наличием команд с разными бюджетами и амбициями.

Интересно сопоставить нововведения Евролиги с уже существующими финансовыми моделями регулирования в НБА и ФИФА. В американской лиге давно действует система жёсткого потолка зарплат, которая ограничивает расходы команд на игроков, поддерживая тем самым конкурентный баланс. В отличие от Евролиги, в НБА предусмотрено множество исключений, таких как Bird Rights (Права Ларри Бёрда), позволяющих клубам удерживать своих ключевых игроков даже при превышении зарплатных лимитов. Это способствует сохранению как конкурентоспособности, так и привлекательности лиги для звёздных игроков.

ФИФА, напротив, осуществляет контроль за финансовой дисциплиной клубов через систему финансового фэйр-плей (FFP). Основной принцип FFP заключается в том, чтобы клубы тратили только те средства, которые они зарабатывают, предотвращая накопление долгов. Однако на практике многие крупные футбольные клубы находят способы обхода этих правил, что вызывает споры о справедливости этой системы. Евролиге предстоит найти баланс между строгим регулированием и поддержанием конкурентоспособности клубов, чтобы избежать проблем, с которыми сталкиваются другие организации.

Приведут ли новые правила к процветанию Евролиги или станут началом её упадка? Возможно, у вас есть своё мнение, которым можете поделиться в комментариях.