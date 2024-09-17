Тренер чемпионов Евролиги сорвался, увидев резкое сообщение от фанатов

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман был удалён с площадки по собственной просьбе во время товарищеского матча между греческой командой и израильским «Маккаби» вчера, 16 сентября. По словам турецкого тренера, особое внимание привлёк баннер, вывешенный фанатами греческого клуба, посвящённый кипрскому конфликту, на котором было написано следующее: «Годы незаконной оккупации никто не забывает».

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«Меня зовут Эргин Атаман, и в прошлом году я стал главным тренером «Панатинаикоса» во время их «легендарного» сезона. Я с энтузиазмом поддержал этот турнир, так как верю, что он способствует укреплению дружбы и мира, и приехал сюда с очень позитивным настроем. Однако вчера на арене, где спорт и дружба должны быть в центре внимания, небольшая группа вывесила политический баннер. Я посчитал это неуместным, учитывая гостеприимство, которое мы здесь испытали. Поэтому я выразил своё недовольство этой ситуацией самым решительным образом, чтобы привлечь внимание к этому инциденту. Спортивные арены — это места для укрепления дружбы и мира, а не для политических высказываний. Я уверен, что действия тех, кто вывесил этот баннер, не повлияют на чувства тысяч людей, которые с первого дня проявляли свою любовь ко мне и моей команде», — написал Атаман в социальных сетях.

Провокационный баннер связан с не решённым на данный момент кипрским конфликтом. Кипр разделён на две части: международно признанную Республику Кипр, являющуюся членом Европейского союза, и самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра, которую признаёт только Турция.

Конфликт начался в 1974 году, когда Турция ввела войска на север острова в ответ на переворот, устроенный греческими националистами, стремившимися к объединению с Грецией. С тех пор остров остаётся разделённым, а попытки мирного урегулирования и воссоединения не привели к окончательному решению.