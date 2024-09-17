Выяснилось, где баскетболистки из Курска будут проводить домашние матчи

Курское «Динамо» в сезоне‑2024/25 будет проводить домашние матчи в Туле, сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба.

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Как отмечается, согласно приказу министра спорта РФ с 8 августа в Курской области отменены любые спортивные мероприятия, запрет продлится до снятия режима чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе.

«Динамо» будет принимать соперников в многофункциональном спортивном центре «Тулица». Первый матч нового сезона команда проведет в «Тулице» 3 октября против новосибирского «Динамо».

В прошлом сезоне курский клуб завоевал бронзовые медали премьер‑лиги.