«Сакраменто» в новом сезоне НБА будет играть в знаковой для клуба форме

Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации будет выступать в знаковой для команды форме.

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Комплект выполнен в стиле гостевого варианта формы, который использовался с 2002 по 2008 год в НБА. Это был один из самых знаковых периодов в истории «Сакраменто». Форму представили бывшие игроки «Кингз» Даг Кристи и Майк Бибби.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Сакраменто» занял 10-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА. В стадии плей-ин «короли» сперва обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 118:94, а затем уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» с результатом 98:105, так и не пробившись в плей-офф.

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