Российский баскетболист Демин высказался о проблемах с безопасностью в США

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в студенческой американской лиге NCAA, рассказал есть ли в США проблемы с безопасностью.

© Чемпионат.com

«Сложно сказать за всю Америку. Мы выбрали этот университет в том числе, так как знали, что уровень безопасности очень высокий. Я с такими проблемами не сталкивался. Однажды мы ехали с тренировки с напарником по команде и по пути заскочили в магазин. Он оставил машину с открытыми окнами и внутри был кошелёк и другие ценные вещи. Я очень удивился. Но меня заверили, что всё безопасно. Здесь люди вообще не беспокоятся о подобном Здесь люди не боятся за своё имущество. Заборов нет, и это не редкость в Америке. Но этот случай показателен — уровень безопасности здесь очень высокий», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».