ФИБА показала, как выглядел баскетбольный матч в 1921 году

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в своих социальных сетях представила фото, как выглядела игра в баскетбол в 1921 году.

© Чемпионат.com

На самой фотографии игрок баскетбольной команды Atlanta Boys High School выполняет штрафной бросок в матче с клубом Tech High School в 1921 году. Также видно, как в то время выглядел судья в игре.

© Соцсети

В 1921 году в баскетболе применялись правила, разработанные Джеймсом Нейсмитом, который придумал баскетбол 21 декабря в 1981 году. По правилам игры команды состояли из пяти игроков, запрещалось бегать с мячом в руках и делать двойное ведение, а матч обычно длился два тайма по 20 минут.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.