Друг Леброна Джеймса не включил его в список любимых партнеров по команде

Кандидат на включение в Зал славы, американский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда Кармело Энтони не включил в свой список любимых партнёров по команде своего товарища и звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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«Думаю, из всех товарищей по команде моими любимыми партнёрами были Джей Ар Смит и Кеньон Мартин, потому что они были в моей команде дольше всех за все наши годы. Мы были в Денвере. Мы были здесь, в Нью-Йорке. Мы провели много времени вместе до такой степени, что мне даже не нужно смотреть на них, чтобы понять, в каком они настроении. Они чувствовали и знали, что я собираюсь сделать в тот или иной момент на площадке. Знаете, такое чувство, что мы всё видели заранее и делали всё просто на автоматизме», — приводит слова Энтони Sports Illustrated.

Напомним, Энтони официально завершил свою игровую карьеру прошлым летом после пропущенного сезона-2022/2023.