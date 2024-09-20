Кириленко переизбран на пост президента РФБ

Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола, сообщает пресс‑служба РФБ.

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Для того, чтобы быть избранным на пост президента РФБ, кандидату необходимо было набрать большинство голосов — 50 процентов плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов. Кириленко выиграл выборы, получив 143 из 144 голосов делегатов.

Бывший баскетболист, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года.