Андрей Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Андрей Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола, сообщает пресс‑служба РФБ.
Для того, чтобы быть избранным на пост президента РФБ, кандидату необходимо было набрать большинство голосов — 50 процентов плюс 2 голоса принявших участие в голосовании делегатов. Кириленко выиграл выборы, получив 143 из 144 голосов делегатов.
Бывший баскетболист, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады в составе сборной России Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года.