Баскетболист Евгений Бабурин высказался о завершении карьеры

37-летний защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин рассказал задумывается ли над завершением своей профессиональной карьеры в баскетболе и чем бы хотел заняться после того, как повесит кроссовки на гвоздь.

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