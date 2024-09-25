Джейсон Тейтум: вы еще не видели мою лучшую версию

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум считает, что он ещё не достиг пика своей формы.

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«Мне только 26 лет. Несмотря на все мои достижения, я всегда чувствую, что могу совершенствоваться. Вы ещё не видели лучшую версию Джейсона Тейтума», — приводит слова Тейтума аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тейтум принял участие в 74 играх. В среднем за встречу Джейсон набирал 26,9 очка, делал 8,1 подбора, отдавал 4,9 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

Ранее Тейтум высказался в адрес главного тренера «кельтов» Джо Маззуллы, заявив, что тот был рад, когда его не признали MVP финальной серии НБА.