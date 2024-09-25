Единую лигу не включили в топ-10. Глупость или заслуженно?

Глаза не обманешь. Что стало с уровнем российских команд после отстранения от еврокубков?

© Чемпионат.com

Различные зарубежные эксперты, ресурсы, игроки и тренеры неизменно включали Единую лигу ВТБ в число сильнейших чемпионатов Европы. Долгое время за первую позицию Лига ВТБ боролась с испанским первенством. После отстранения российских команд от еврокубков положение дел несколько изменилось, и прогнозы для отечественной лиги стали звучать не так радужно. А недавно авторитетный портал Eurohoops так и вовсе не включил её в свой топ-10 европейских баскетбольных чемпионатов. Уже в третий раз подряд. Справедливо ли это и как вообще выглядит рейтинг популярного издания?

А выглядит топ-10 рейтинга от Eurohoops так:

1. ACB Liga Endesa — Испания

2. BSL — Турция

3. Betclic ELITE ProA — Франция

4. Lega Basket Serie A — Италия

5. easyCredit BBL — Германия

6. HEBA Basket League — Греция

7. AdmiralBet Лига ABA

8. Winner’s League — Израиль

9. Betsafe LKL — Литва

10. Orlen Basket Liga — Польша.

Адекватны ли аргументы портала касательно 10 лиг в его списке, решать болельщикам. Мы лишь подумаем над тем, почему места в рейтинге не нашлось Единой лиге. В качестве главных критериев, которые применял Eurohoops при составлении списков, изначально использовались следующие: конкурентоспособность команд, их бюджеты, качество составов и перспективы роста. Кажется, все эти составляющие говорят в пользу клубов ЕЛ ВТБ. Да, бюджеты просели, но не катастрофично и в любой момент могут вырасти. Фатального падения качества составов тоже не произошло. Перспективы роста остаются высокими. А конкурентоспособность так и вовсе раз за разом подтверждается победами на турнирах с приглашением иностранных участников. Но разберём нынешний уровень Единой лиги не на абстрактных, а на вполне конкретных примерах, которыми её клубы сейчас могут похвастаться.

Герой Олимпийских игр

После парижской Олимпиады в ЦСКА перешёл один из главных героев сербской сборной Алекса Аврамович. Баскетболист здорово проявил себя, заслужил похвалу от многих экспертов и звёзд прошлого, в частности Кармело Энтони, и даже претендовал на то, чтобы после Игр отправиться прямиком в НБА. С североамериканской лигой в итоге не срослось, зато Единая лига получила существенное усиление.

Качественные тренеры

В Единой лиге продолжает работать много хороших тренеров. Пример с Хавьером Паскуалем особенно показателен. Испанский специалист, возглавляющий «Зенит», остаётся одним из самых уважаемых тренеров Европы, который посодействовал бы любой команде в реализации её амбиций. Вот уже несколько лет Паскуаль помогает клубу из Санкт-Петербурга и будет ему помогать в нынешнем сезоне. К тому же Хавьер словно магнит, который притягивает к себе топовых игроков из-за рубежа. Ранее не раз отмечалось, что при выборе «Зенита» спортсмены ориентировались в том числе на фигуру легендарного испанца.

Сильные легионеры

К слову, «Зенит» в это межсезонье усилился сразу несколькими баскетболистами с опытом игры в НБА. Омари Спеллмен, Ксавьер Мун, Дуэйн Бэйкон и Алекс Пойтресс. Потенциал Пойтресса фанатам ЕЛ ВТБ уже знаком, а все возможности трёх других узнаём уже скоро. Но и сейчас можно сказать, что клуб с берегов Невы здорово поработал на трансферном рынке. Хорошие подписания были и у других команд. Так что если оставить за скобками некоторые единичные случаи, иностранцы продолжают охотно ехать в Единую лигу. Правда, в случае с «Зенитом» необходимо, чтобы легионерская поддержка приносила пользу — с этим Хавьер, вероятно, разберётся.

Внутренние переходы квалифицированных игроков

Внутренние переходы также являются важным критерием успешности лиги. Важно, чтобы игроки, которые показали свой талант и умения, не уезжали куда-то за рубеж, а оставались в системе чемпионата, тем самым продолжая работать над повышением его конкурентоспособности. Отметить можно переход Девона Акун-Пёрселла из «Локомотива-Кубань» в УНИКС, Би Джей Джонсона из «Пармы» в «Локомотив» или Джеремайи Мартина из «Енисея» в «Уралмаш».

Переезд игроков ЕЛ в сильнейшие клубы Европы

Нельзя оставить без внимания и трансфер на выход. Сразу после ухода из «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс переехал не куда-нибудь, а в мадридский «Реал». Примечательно, что тот же Eurohoops регулярно ставит испанскую лигу на первое место в рейтинге европейских чемпионатов, и переезд канадского атакующего защитника на Пиренейский полуостров в связи с этим говорит о многом.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Внимание заслуживает и Суперкубок Единой лиги, победу в котором недавно одержал ЦСКА. Помимо армейцев, участие в соревнованиях принимали «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», а также турецкий «Бешикташ» и сербская «Црвена Звезда». Коллективы из России здорово смотрелись на фоне зарубежных соперников, а исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич так и вовсе заявил, что российские команды показали уровень главного клубного турнира Европы.

«Я общался с арбитрами, которые обслуживают матчи Суперкубка, и они сказали, что работают словно на битве плей-офф. Я с этим согласен. Если сербский и турецкий клубы ещё находятся в процессе подготовки к сезону, то российские клубы показывают очень высокий уровень баскетбола. Это уровень Евролиги», — сказал Шашич в интервью ТАСС.

Как видно, аргументов в пользу нахождения Единой лиги в топ-10 европейских чемпионатов много, и можно было бы привести ещё. Аргумент же, объясняющий её невключение в список, у Eurohoops всего один — отстранение российских клубов от еврокубков (хоть и инициатор рейтинга утверждает, что ЕЛ входит в топ-5). Звучит не очень убедительно. Ведь даже сейчас команды ЕЛ способны противостоять клубам Евролиги, а в случае возвращения в европейский турнир получили бы ещё больше преимуществ.