Чемпион НБА назвал игрока, который превосходил Джордана в течение двух лет

39-летний бывший игрок НБА, ставший чемпионом в составе «Лейкерс» в сезоне-2008/2009, Тревор Ариза заявил, что 53-летний звёздный баскетболист Анферни «Пенни» Хардуэй превосходил легендарного шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана в течение двухлетнего периода с 1994 по 1995 год.

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«Пенни, когда рос в лиге, то был эталоном игрока. Были два года, когда он был лучше Джордана, братан. Я, чёрт возьми, не вру», — приводит слова Аризы издание Fadeaway World.

Анферни, игравшего на пике своей карьеры в «Орландо Мэджик», часто сравнивали с другой легендой — Мэджиком Джонсоном — за его способность обращаться с мячом, облегчать розыгрыши и доминировать в защите в качестве высокого разыгрывающего защитника.

Ариза отметил, что, когда Джордан ушёл из НБА в 1993 году, чтобы продолжить карьеру в бейсболе, Хардуэй легко занял место одного из лучших игроков в лиге.