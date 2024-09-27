Он мог зажигать в НБА, но остался в России. В ЦСКА появилась новая звезда

Герой Олимпиады радует на старте сезона.

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По предсезонным играм и первым матчам Единой лиги ЦСКА выглядит даже более доминирующе, чем в своём чемпионском забеге в прошлом плей-офф. Конечно, здесь играет роль то, что главный тренер Андреас Пистиолис смог провести полноценную подготовку команды, а также то, что баскетболисты адаптировались к его идеям. Но хочется выделить ещё один важный фактор — Алексы Аврамовича.

Любой поклонник европейского баскетбола давно знает о высоком уровне сербского защитника. Последние пару лет он был одним из ключевых игроков «Партизана», крепкого середняка Евролиги, несмотря на серьёзную конкуренцию на задней линии. Однако широкой публике он запомнился по Олимпиаде в Париже.

Аврамович был не менее важной частью сербской сборной, чем звёздные Никола Йокич и Богдан Богданович. Особенно в плей-офф, где Светислав Пешич доверял минуты только самым проверенным игрокам. Алекса выкладывался на обеих сторонах площадки, забивал сумасшедшие трёхочковые и затем бежал сдерживать лучших игроков мира в обороне. Его даже наградили статуэткой лучшего защищающегося игрока турнира.

На старте Игр официально стало известно, что серб переходит в ЦСКА. Это стало неожиданностью и вызвало гордость за отечественный баскетбол. Всё-таки статус нашего чемпионата и московского клуба всё ещё ценится за границей, несмотря на более чем два года изоляции.

Как сразу заявила вице-президент клуба Наталия Фураева, такой игрок, как Аврамович, давно был нужен армейцам. Задняя линия московской команды полна игроками с отличными навыками по набору очков, но вот в плане работы на своей стороне паркета есть проблемы. Чтобы разбавить и укрепить снайперский дуэт Мело Тримбла и Каспера Уэйра, нужен был тот, кто сможет их подстраховать и доставлять им мяч. Но, конечно, и бросать Алекса умеет отлично!

В контракте серба была прописана опция, что до 20 августа он может освободиться от контракта ради перехода в НБА. Как выяснилось, активные переговоры велись, но не сложилось. Не совсем понятно, что именно не устроило стороны, однако, видимо, Аврамович требовал гарантии игрового времени. А учитывая всё ещё существующее предубеждение перед европейцами в Северной Америке, ему этого не смогли пообещать. Хотя серб точно мог бы помочь даже самым статусным франшизам лиги, тому же «Денверу», где играет его соотечественник Йокич. Им как раз не хватает глубины состава.

Так что переход такого игрока — это событие для нашего баскетбола с учётом всех обстоятельств. Но как это сказывается на его пользе на паркете? Всё просто замечательно. Алекса влился в состав так, будто уже несколько лет играет за ЦСКА.

Пистиолис постоянно экспериментирует с ротацией, выпуская разные сочетания защитников в старте. Аврамович то выходит со скамейки, то с первых минут. Но это ему не мешает приносить пользу. Отличный пример — недавний матч с «Уралмашем», где серб вышел со скамейки и за несколько минут так зажёг на площадке, что интрига в матче фактически исчезла. К большому перерыву он набрал 15 очков, проведя на паркете не так много времени.

Стоит отметить, что Аврамович — истинный серб с традиционными ценностями. Он религиозен и хорошо относится к России как к историческому другу его родной страны. Алекса с большим уважением относится к нашему чемпионату и ЦСКА, который воспринимает как европейский топ-клуб. Именно поэтому он с радостью воспользовался шансом поиграть здесь и работает на все 100%.

Каких успехов может достичь Алекса в этом сезоне? Стать MVP регулярного сезона, вероятно, будет сложно, ведь для этого нужно набирать очень много очков, как, например, Ксэвьер Ратэн-Мэйс в «Енисее» в прошлом сезоне. В ЦСКА нет ярко выраженного лидера из-за сильного состава. А вот MVP плей-офф — это цель, к которой стоит присмотреться, особенно если армейцы станут чемпионами. Сейчас вероятность этого кажется очень высокой.

После ухода Ненада Димитриевича статус лучшего игрока лиги остаётся открытым. Может ли Аврамович занять это место? Безусловно! Уже на первой неделе сезона он попал в символическую пятёрку и готов провести весь сезон на высочайшем уровне.

Всё же хотелось бы когда-нибудь увидеть его в НБА. Неизвестно, будут ли предложения следующим летом, учитывая, что хайп после Олимпиады к тому времени может утихнуть. Но видно, что для Алексы это было бы исполнением мечты. А вернуться в Россию всегда успеется. Однако это мысли на далёкое будущее. Сейчас же Аврамович счастлив в Москве и готов принести армейцам второй титул подряд.