Гомельский указал на слабое место БК ЦСКА

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 82:71. Как считает Гомельский, главный тренер «Енисея» Йовица Арсич мог дать указание играть в защите очень жёстко, но это не сработало. По мнению Владимира, ЦСКА против жёсткой обороны играет нерезультативно.

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