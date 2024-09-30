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Единая лига представила символическую пятёрку недели с россиянином в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке четыре легионера и один россиянин – тяжёлый форвард «Нижнего Новгорода» Александр Чадов.

Единая лига представила символическую пятерку недели с россиянином в списке
© Чемпионат.com

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

  • Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»);
  • Омари Спеллмен («Зенит»);
  • Алекса Аврамович (ЦСКА);
  • Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
  • Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»).

Отметим, что в настоящий момент сразу три команды Единой лиги имеют по три победы. Лидерами являются краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА и «Нижний Новгород».

Баскетбол
ЦСКА
Зенит