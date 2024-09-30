Представлен топ-10 игроков в истории НБА, которым переплатили
Издание Hoopshype представило рейтинг самых переплачиваемых игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком.
Топ-10 самых переплачиваемых игроков в истории НБА по версии Hoopshype:
1. Гордон Хэйворд (заработок за карьеру: $ 272 742 175 – реальная стоимость: $ 141 657 486).
2. Клэй Томпсон (заработок за карьеру: $ 269 552 761 – реальная стоимость: $ 143 363 771).
3. Джон Уолл (заработок за карьеру: $ 276 580 866 – реальная стоимость: $ 161 517 595).
4. Тобиас Харрис (заработок за карьеру: $ 251 084 872 – реальная стоимость: $ 157 008 007).
5. Тайсон Чендлер (заработок за карьеру: $ 189 644 026 – реальная стоимость: $ 100 189 162).
6. Эндрю Уиггинс (заработок за карьеру: $ 196 890 649 – реальная стоимость: $ 107 837 976).
7. Николя Батюм (заработок за карьеру: $ 199 548 957 – реальная стоимость: $ 113 454 991).
8. Джуван Ховард (заработок за карьеру: $ 151 839 471 – реальная стоимость: $ 67 608 679).
9. Брэдли Бил (заработок за карьеру: $ 269 568 863 – реальная стоимость: $ 188 571 820).
10. Кевин Лав (заработок за карьеру: $ 272 362 518 – реальная стоимость: $ 191 718 145).