Леброн Джеймс ответил, что понял о своих возможностях в 39 лет

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил о выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже и высказался о предстоящем сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В настоящий момент Леброну 39 лет. В конце декабря ему исполнится 40.

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