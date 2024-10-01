Кириленко рассказал о ближайших планах сборной России по баскетболу

Сборная России не будет проводить матчи в ближайшую паузу для национальных команд, главный тренер сборной Зоран Лукич уделит время просмотру игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных сборных, его не будет в этот раз. Опять же, если не будет прям каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая. Пока не планируется игр в это окно, и я думаю, что оно будет больше посвящено просмотру ребят - Зоран Лукич хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей", - сказал Кириленко.

Международная федерация баскетбола отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.