Майкл Джордан отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан отреагировал на смерть легендарного центрового Дикембе Мутомбо после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

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