Джавэйл Макги объяснил, почему он предпочитал играть с Леброном, а не с Карри

Центровой Джавэйл Макги, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сакраменто Кингз», признался, что ему больше нравилось играть с Леброном Джеймсом в «Лос-Анджелес Лейкерс», а не со Стефеном Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».

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