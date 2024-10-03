Баскетбольная сборная России не сыграет матчей до лета 2025 года

Президент федерации баскетбола России, Андрей Кириленко заявил, что сборная команда страны не сможет проводить матчей до летам 2025 года.

«До следующего лета сборная России по баскетболу вряд ли с кем-то сыграет. На данный момент никаких договоренностей по товарищеским матчам нет, возможностей для этого нет. Шансы существуют, конечно, но пока это маловероятно», — приводит слова Кириленко Metaratings.

Напомним, с марта 2022 года, из-за проведения специальной военной операции на Украине, Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборную России от участия во всех турнирах и матчах, проводимых под эгидой данной организации.