Дональд Трамп случайно поблагодарил фан-аккаунт Леброна Джеймса

Бывший президент США, кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп ошеломил мир НБА, случайно отдав дань уважения фан-аккаунту Леброна Джеймса в социальной сети X (ранее Twitter).

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«@BronMuse Спасибо за то, что вам понравился мой пост! Я отправлю вам ВАЖНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ДОНАЛЬДА ТРАМПА до 5 ноября. Чтобы отказаться, ответьте #stop», — написал Трамп в своём аккаунте.

Ранее Трамп и Джеймс неоднократно обменивались уколами в сети. Так, например, Трамп сказал в 2022 году: