Игрок БК ЦСКА Аврамович назвал три лучших матча в карьере

Сербский новичок ЦСКА Алекса Аврамович поделился воспоминаниями об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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«Олимпиада — это было просто чудесно. Лучшее соревнование, в котором я принимал участие. Четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место — это были лучшие игры в моей жизни. Однозначно, это были матчи, за которые я больше всего горд в своей карьере. Всё-таки клубные достижения не могут сравниваться с тем, когда ты представляешь свою родину на международных турнирах. Я очень счастлив, что был счастью сербской национальной команды на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Напомним, на Играх в Париже сербская команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила будущим победителям турнира, сборной США (91:95). В матче за третье место сербы со счётом 93:83 победили национальную команду Германии.