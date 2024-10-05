Сын Леброна Джеймса Бронни дебютировал в предсезонном матче НБА

Сегодня, 5 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:107 в пользу «Миннесоты».

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Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче, который стал дебютным для сына звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в рамках предсезонки НБА.

Бронни, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 16 минут, набрав суммарно два очка (1 из 6 с игры, где 0 из 1 — трёхочковые), сделав три блок-шота, один подбор и столько же результативных передач.