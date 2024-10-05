Вембаньяма назвал представительницу WNBA, которая вдохновляет его

20-летний французский звёздный игрок клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембяньма заявил, что лучший новичок сезона-2024 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк вдохновляет его.

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«Когда она училась в колледже, она была единственным игроком колледжа, от которого я действительно приходил в восторг, знаете ли. Я говорю о мужском и женском студенческом баскетболе, и она, наверное, демонстрировала самую впечатляющую игру, которую я только видел», — приводит слова Вембаньямы издание Sports Illustrated.

Вембаньяма, будучи взятым под первым номером «Спёрс», стал новичком сезона-2023/2024

4 октября Кларк демонстрировала выдающуюся игру за университет Айовы и была также выбрана под первым номером драфта командой «Индиана Фивер».