Йокич рассказал, сказались ли его выступления за сборную на подготовке к сезону НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, помогли ли ему выступления за сборную Сербии этим летом подготовиться к сезону-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации.

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«В последний раз, когда я играл за сборную, мы выиграли чемпионат [НБА]. Может, это о чем-то говорит, может, и нет, кто знает. Большинство игроков говорят, что летний турнир помогает оставаться в форме и становиться лучше. Не знаю, так это или нет, но я действительно хорошо провёл время. Думаю, в сборной я стал играть лучше. Не знаю, повлияло ли это на мою игру на данный момент», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

Этим летом Йокич в составе сборной Сербии завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024 в Париже. Действующий MVP НБА в прошлом сезоне НБА в среднем набирал 26,4 очка, делал 12,4 подбора и 9 результативных передач.