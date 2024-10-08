Экс-игрок «Лейкерс» жестко высказался о Бронни после предсезонного матча

Бывший американский баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун поделился мнением о недавнем предсезонном матче «Лос-Анджелеса» с «Финикс Санз», участие в котором принял атакующий защитник «озёрников» Бронни Джеймс. Сын Леброна провёл на площадке 13 минут, не отметившись набранными очками. Более того, Джеймс-младший совершил четыре потери, а также заработал три персональных замечания.

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