Комментатор с трудом выговорил фамилию игрока «Милуоки»

Комментатор Национальной баскетбольной ассоциации столкнулся с трудностями при произношении имени латвийского игрока Анжея Пасечника в матче предсезонки между «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс».

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В августе «Милуоки» официально объявил о подписании двустороннего контракта с центровым. Ранее баскетболист уже выступал в НБА: он провёл два сезона в составе «Вашингтон Уизардс». Напомним, Пасечник был выбран «Орландо Мэджик» под 25-м общим пиком на драфте 2017 года.

Весь минувший сезон латвиец провёл за испанскую «Паленсию», набирая в среднем 13,0 очка, 4,8 подбора и 1,3 передачи.

Отметим, «Милуоки» уступил со счётом 87:120. Пасечник провёл на паркете почти 8 минут и набрал два очка и один подбор.