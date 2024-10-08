Джейсон Тейтум рассказал, ради чего готов отрубить себе палец

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, насколько велико у него желание побеждать в НБА.

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«Я бы отрубил себе палец, чтобы стать чемпионом НБА», — сказал Тейтум в сериале «Первая пятёрка» (Starting 5), кадрами которого ранее поделился стриминговый сервис Netflix.

Премьера «Первой пятёрки» состоится 9 октября на Netflix. Участие в сериале, помимо Тейтума, приняли такие звёзды НБА, как Джимми Батлер («Майами Хит»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс» и Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

Напомним, Тейтум стал чемпионом НБА в прошлом сезоне. В финальной серии «Бостон» одолел «Даллас Маверикс».