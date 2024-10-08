Эксперт назвал топ-5 центровых на Востоке НБА

Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст во время интервью на канале NBA on ESPN в YouTube поделился мыслями о пяти лучших центровых в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент. По мнению эксперта, в этот список входят следующие игроки: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»), Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс») и Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»).

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Ранее член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер предположил, кто из современных суперзвёзд смог бы заиграть в североамериканской лиге 1980-х.