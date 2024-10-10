Баскетболист Егор Демин рассказал об игре на арене в США

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, поделился мнением об игре на домашней арене колледжа.

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«Честно говоря, это даже близко не похоже на те места, где я играл. Я был во многих разных залах, где было очень шумно и многолюдно, но здесь другая энергия и другая атмосфера. Здесь просто весело. Я могу сказать за всех, что нам очень понравилось просто находиться в этом зале сегодня», – сказал Егор Дёмин на пресс-конференции BYU после выставочного матча.

Отметим, что BYU провели выставочный матч, в котором были две половины с двумя совершенно разными составами. В той части встречи, где играл Дёмин, его команда выиграла со счётом 49:39. Сам Егор провёл на паркете 17 минут и отметился девятью набранными очками, четырьмя подборами и пятью передачами.