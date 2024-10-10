«Ты должен смириться». Известный журналист раскритиковал Леброна Джеймса
Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ссылаясь на его огромную зарплату.
Ранее Леброн выложил пост в социальной сети X (ранее Twitter):
«Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить мне, почему мы садимся на самолёт и направляемся в Милуоки на одну предсезонную игру!?»
На что Скип Бэйлесс ответил ему.
«Леброн: Они платят тебе $ 50 млн в год. Если они говорят, что тебе нужно лететь в Милуоки на предсезонную игру, ты просто должен смириться с этим и выдержать. Да, кто-то делает кому-то крупное деловое одолжение – ты знаешь, как это работает. Но просто будь лидером и пройди через это».