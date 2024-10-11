Экс-игрок «Лейкерс» высказался о Бронни

Бывший американский баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун поделился мнением об атакующем защитнике калифорнийской команды Бронни Джеймсе.

© Чемпионат.com

«На данный момент я не вижу у него атакующего ритма. Чёрт возьми, он же ещё молод. Никто не может повлиять на твоё желание бегать. Как мне кажется, парень просто плывёт по течению, потому что у него гарантированный контракт. Любой другой на его месте был бы уже отчислен», — сказал Браун на канале Kwame Brown Bust Life в YouTube.

В последнем предсезонном матче «Лейкерс» встречались с «Милуоки Бакс» и победили со счётом 107:102. Бронни пробыл на площадке чуть более шести минут, но результативными действиями не отметился.