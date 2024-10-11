Инсайдер назвал ожидаемый ход «Лейкерс» по усилению состава

Известный инсайдер Шэмс Чарания в эфире NBA Today рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» намерен укрепить состав за счёт приобретения игрока на позицию центрового.

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Ранее один из центровых «Лейкерс» Кристиан Вуд перенёс операцию на колене. Кроме того, на этой позиции могут сыграть Энтони Дэвис, Джексон Хэйс и Кристиан Колоко.

Ранее Чарания рассказал, когда может состояться первая совместная игра лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.