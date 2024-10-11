Экс-игрок НБА объяснил, как его обмануло руководство «Лейкерс»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джуниор Бриджмен поделился историей о том, как руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» ввело его в заблуждение, а в последствии обменяло в «Милуоки Бакс» на Карима Абдул-Джаббара.

© Чемпионат.com

Ещё до драфта 1975 года, на котором и выбрали Бриджмена, ходили слухи о том, что Абдул-Джаббар запросил обмен в «Лейкерс». Но руководство клуба из Лос-Анджелеса сообщило Джуниору, что если команда выбирает баскетболиста на драфте, то она хочет, чтобы он провёл в составе «Лейкерс» всю жизнь.