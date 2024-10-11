Кевин Гарнетт раскритиковал НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что лига была против того, чтобы «кельты» прошли «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

© Чемпионат.com