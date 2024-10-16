«Енисей» разгромил «Парму» в матче Единой лиги

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и «Парма». Встреча закончилась со счётом 89:61 (19:15, 27:14, 23:22, 20:10) в пользу хозяев площадки.

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Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Алекса Степанович. На его счету 18 очков, а также семь подборов и пять передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Гарретт Нэвелс. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

В следующем туре «Енисей» 19 октября сыграет на выезде с «Автодором». «Парма» 20 октября примет дома ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.