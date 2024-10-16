«Панатинаикос» подал протест из-за неспортивного фола в проигранном матче Евролиги

Греческий клуб «Панатинаикос» подал протест по поводу неспортивного фола, который был зафиксирован после остановки выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Парижем» (80:84). Об этом информирует Basket News.

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Инцидент случился за 3:42 до конца четвёртой четверти, в тот момент, когда греческая команда уступала со счётом 68:75. Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман получил технический фол, в результате чего матч был остановлен.

Несмотря на свисток, игрок «ПСЖ» Леопольд Кавальер продолжил двигаться к корзине соперников, а баскетболист «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был наказан за неспортивный фол после контакта под кольцом. В результате «Париж» получил право на три штрафных броска вместо одного, что позволило им увеличить преимущество — 78:68.