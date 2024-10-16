$97.01+0.91105.68+0.19
Войти в почту

Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Ранее ему дали пожизненное

Судья штата Северная Каролина (США) Грегори Уикс, который осуществлял процесс по делу об убийстве отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана Джеймса в 1996 году, обратился в комиссию штата по условно-досрочному освобождению насчёт осуждённого по этому делу Дэниела Грина. Как информирует ABC News, Уикс ходатайствует об освобождении Грина. Ранее его приговорили к пожизненному заключению.

Убийцу отца Майкла Джордана могут освободить. Ранее ему дали пожизненное
© Чемпионат.com

Отец Джордана был убит в 1993 году во время ограбления. Помимо Грина, виновным был признан Ларри Демери. Оба получили пожизненные сроки. Как сообщает издание, в деле могут быть представлены новые факты, а показания Демери, на которых строилось обвинение, могут быть поставлены под сомнение. Ранее сам Грин утверждал, что лишь согласился помочь Демери избавиться от тела Джордана-старшего, но не убивал его.

Баскетбол
Майкл Джордан