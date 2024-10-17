Экс-игрок НБА высказался о наследии Коби Брайанта

35-летний 10-й номер драфта НБА 2009 года Брэндон Дженнингс высказался о наследстве легендарного пятикратного чемпиона в составе «Лос-Анджелес» Лейкерс Коби Брайанта.

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«Многие, похоже, забывают, что в конце 2000-х он был одним из самых выдающихся игроков своего времени. Его наследие трудолюбия и целеустремлённости останется навсегда», — приводит слова Дженнингса издание Legion Hoops.

Брайант играл на позиции атакующего защитника. Изначально он был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс».

Ранее бывший партнёр Брайанта и ещё одна легенда североамериканской лиги Шакил О'Нил поделился тем, как мотивировал Коби во время совместной игры за «озёрников».