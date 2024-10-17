ESPN опубликовал список из 10 лучших игроков НБА

Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свой рейтинг десятки лучших игроков НБА. Примечательно, что тройку лидеров этого рейтинга составляют исключительно европейские игроки.

1. Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс».

2. Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА «Даллас Маверикс».

3. Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс».

4. Шей Гилджес-Александер

5. Джейсон Тейтум

6. Стефен Карри

7. Леброн Джеймс

8. Джоэл Эмбиид

9. Кевин Дюрант

10. Энтони Эдвардс