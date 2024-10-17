ESPN опубликовал список из 10 лучших игроков НБА, в топ-3 — европейцы
Авторитетный американский телеканал ESPN опубликовал свой рейтинг десятки лучших игроков НБА. Примечательно, что тройку лидеров этого рейтинга составляют исключительно европейские игроки.
1. Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс».
2. Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА «Даллас Маверикс».
3. Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс».
4. Шей Гилджес-Александер
5. Джейсон Тейтум
6. Стефен Карри
7. Леброн Джеймс
8. Джоэл Эмбиид
9. Кевин Дюрант
10. Энтони Эдвардс