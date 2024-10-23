Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл за команду вместе с сыном Бронни Джеймсом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Миннесоты Тимбервулвз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это первый в истории лиги дуэт отца и сына, вышедший на паркет в составе одного клуба. Встреча прошла в ночь на среду, 23 октября, и завершилась со счетом 110:103 в пользу «Лейкерс».

Джеймс-старший провел на площадке больше 34 минут, 39-летний игрок набрал 16 очков. 19-летний Бронни провел на паркете 2 минуты и 41 секунду, на его счету нет набранных очков.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008, 2012 и 2024 годах.