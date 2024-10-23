Энтони Дэвис повторил достижение Уилта Чемберлена в «Лейкерс»

Сегодня, 23 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 110:103 в пользу домашней команды.

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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 36 очков (11 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 16 подборов, четыре результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+1».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, 31-летний баскетболист сравнялся с легендарным Уилтом Чемберленом по количеству встреч в истории клуба с 35+ очками и 15+ подборами. Отметим, что это четвёртый лучший показатель в истории «озёрников».