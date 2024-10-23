Леброн Джеймс установил антирекорд НБА по количеству неточных бросков

Форвард «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил антирекорд НБА по количеству смазанных бросков с игры.

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В своем первом матче нового сезона «Лейкерс» на своей площадке победили «Миннесоту» — 110:103. В третьей четверти Джеймс превзошел по числу неточных бросков Коби Брайанта, который за карьеру совершил 14 481 промах. Теперь на счету 39‑летнего Джеймса 14 485 ошибок при исполнении бросков с игры, баскетболист занимает первое место по этому показателю.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, он проводит 22‑й сезон в лиге.