Легендарный баскетболист объяснил, как приход Джордана испортил НБА

Звёздный бывший американский баскетболист, который стал первым в истории НБА игроком, выигравшим чемпионский титул с тремя разными командами, Джон Салли заявил, что появление в лиге легендарного Майкла Джордана изменило интенсивность игры и, по его мнению, способствовало ухудшению физической борьбы, которая когда-то определяла баскетбол НБА.

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