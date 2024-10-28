Гомельский высказался об игре БК ЦСКА и «Локомотива»

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 92:91.

«Честно говоря, если бы я не был таким болельщиком ЦСКА, я бы просто от этого матча кайфовал от его начала до конца. Знаете, с моей точки зрения, с точки зрения разыгрывающего, это вообще редчайший матч. Представьте себе, два первых номера, два разыгрывающих, Миллер в составе «Локо» и Аврамович в составе ЦСКА. Лучшие, самые результативные — они по 30 очков набрали каждый. В какой ещё игре разыгрывающий по 30 положит? Всё-таки у нас не НБА. Но и нельзя сказать, что команды уж очень качественно защищались. Но в защите старались. Больше 90 очков набрали. Это означает, что мастерство, класс исполнителей обеих команд очень высокий», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.